Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания-разработчик роботов-пиццамейкеров и доставщиков Zume прекращает существование

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Стартап по производству роботов для автоматизированного приготовления и доставки пиццы Zume, который привлек $375 млн от SoftBank, прежде чем переключиться на разработку экологически чистой упаковки, закрывается.

Компания-разработчик роботов-пиццамейкеров и доставщиков Zume прекращает существование

Об этом сообщает со ссылкой на источники близкие к компании портал The Information. Представители стартапа никак не комментируют исследование журналистов.

Сейчас известно, что Zume наняла фирму по реструктуризации бизнеса Sherwood Partners — предположительно, для продажи своих активов.

Основанная в 2015 году компания была одной из многих, пытавшихся использовать роботов для приготовления пиццы. Изюминка Zume была в том, что роботы должны были готовить пиццу прямо в автофургоне-доставщике.

Несмотря на то, что технологическая концепция так и не была до конца реализована, компания получила от инвесторов, включая Vision Fund, принадлежащий SoftBank Group, в общей сложности более $450 млн.

В январе 2020 года Zume сократила более половины своих сотрудников и перешла на изготовление перерабатываемой в компост упаковки на базе ноу-хау приобретенной ранее стартапом южнокалифорнийской компании Pivot Packaging.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выполняют команды, помогают планете и работают амбассадорами — что уже умеют роботы-животные?
  2. 2 Идеальный сервис: чего хотят современные клиенты и как сделать их постоянными
  3. 3 Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов
  4. 4 Профессия «робототехник»: где учиться и как стать востребованным специалистом
  5. 5 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ