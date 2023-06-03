Компания-разработчик роботов-пиццамейкеров и доставщиков Zume прекращает существование

Стартап по производству роботов для автоматизированного приготовления и доставки пиццы Zume, который привлек $375 млн от SoftBank, прежде чем переключиться на разработку экологически чистой упаковки, закрывается.
Об этом сообщает со ссылкой на источники близкие к компании портал The Information. Представители стартапа никак не комментируют исследование журналистов.
Сейчас известно, что Zume наняла фирму по реструктуризации бизнеса Sherwood Partners — предположительно, для продажи своих активов.
Основанная в 2015 году компания была одной из многих, пытавшихся использовать роботов для приготовления пиццы. Изюминка Zume была в том, что роботы должны были готовить пиццу прямо в автофургоне-доставщике.
Несмотря на то, что технологическая концепция так и не была до конца реализована, компания получила от инвесторов, включая Vision Fund, принадлежащий SoftBank Group, в общей сложности более $450 млн.
В январе 2020 года Zume сократила более половины своих сотрудников и перешла на изготовление перерабатываемой в компост упаковки на базе ноу-хау приобретенной ранее стартапом южнокалифорнийской компании Pivot Packaging.
Фото на обложке: Unsplash
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