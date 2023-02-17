PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России

Владелец постаматов PickPoint столкнулся с финансовыми трудностями из-за иностранного акционера. На фоне этого сервис перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России.
Представители компании пытаются договориться с контрагентами о погашении задолженности, но с января число исков к PickPoint значительно возросло, выяснил «Коммерсантъ».
Клиенты сервиса жалуются на удлиненные сроки доставки, сломанные или отключенные постматы в некоторых городах. В Avito сообщили, что доставка в постматы сервиса временно недоступна. В Ozon заявили, что заказы по-прежнему можно получить в пунктах маркетплейса, где есть такая опция.
По данным PickPoint, компания насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В компании заявили, что работа сети восстановлена во всех регионах, но корреспондент «Ъ» не смог оформить заявку через сервис в Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Кирове.
Эксперты говорят, что ситуация PickPoint возникла не только из-за внутренних проблем. Сейчас набирают популярность пункты выдачи заказов (ПВЗ), где есть примерочные, что важно при заказе одежды и обуви.
Фото на обложке: Ground Picture /
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