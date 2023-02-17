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PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец постаматов PickPoint столкнулся с финансовыми трудностями из-за иностранного акционера. На фоне этого сервис перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России.

PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России

Представители компании пытаются договориться с контрагентами о погашении задолженности, но с января число исков к PickPoint значительно возросло, выяснил «Коммерсантъ».

Клиенты сервиса жалуются на удлиненные сроки доставки, сломанные или отключенные постматы в некоторых городах. В Avito сообщили, что доставка в постматы сервиса временно недоступна. В Ozon заявили, что заказы по-прежнему можно получить в пунктах маркетплейса, где есть такая опция.

По данным PickPoint, компания насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В компании заявили, что работа сети восстановлена во всех регионах, но корреспондент «Ъ» не смог оформить заявку через сервис в Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Кирове.

Эксперты говорят, что ситуация PickPoint возникла не только из-за внутренних проблем. Сейчас набирают популярность пункты выдачи заказов (ПВЗ), где есть примерочные, что важно при заказе одежды и обуви.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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