Сервис доставки PickPoint решил прекратить работу в России

Сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса. Компания доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернут клиентам до 30 апреля, узнал «Коммерсантъ».
В конце 2022 года у PickPoint возникли сложности с клиентами и контрагентами. С января 2023 года к компании подали иски более чем на 433 млн рублей.
По подсчетам издания на основе данных картотеки арбитражных дел, общая сумма требований по всем рассматриваемым искам к компании сейчас составляет примерно 730 млн рублей.
Управляющий директор почтоматов «Халва» Денис Петрушевский подчеркнул, что уход PickPoint с рынка открывает возможности для развития других компаний в этой сфере. По его словам, последние несколько лет почтоматы «Халва» были частью сети PickPoint. С осени 2022 года «Халва» развивает свою логистику, добавил он.
По данным Data Insight, за 2022 год количество доставленных заказов выросло более чем на 56%, до 2,55 млрд штук. Однако доля доставки через логистические сервисы сократилась на 12 процентных пунктов и составила 13%.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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