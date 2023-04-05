Сервис доставки PickPoint решил прекратить работу в России

Сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса. Компания доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернут клиентам до 30 апреля, узнал «Коммерсантъ».

В конце 2022 года у PickPoint возникли сложности с клиентами и контрагентами. С января 2023 года к компании подали иски более чем на 433 млн рублей.

По подсчетам издания на основе данных картотеки арбитражных дел, общая сумма требований по всем рассматриваемым искам к компании сейчас составляет примерно 730 млн рублей.

Управляющий директор почтоматов «Халва» Денис Петрушевский подчеркнул, что уход PickPoint с рынка открывает возможности для развития других компаний в этой сфере. По его словам, последние несколько лет почтоматы «Халва» были частью сети PickPoint. С осени 2022 года «Халва» развивает свою логистику, добавил он.

По данным Data Insight, за 2022 год количество доставленных заказов выросло более чем на 56%, до 2,55 млрд штук. Однако доля доставки через логистические сервисы сократилась на 12 процентных пунктов и составила 13%.

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