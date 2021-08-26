Picsart стала «единорогом» достигнув оценки в $1 млрд

Американская компания с фаундерами из Армении Picsart привлекла $130 млн в раунде C и стала «единорогом» с оценкой выше $1 млрд. Picsart – это пакет онлайн-приложений для работы с фото и видео. По данным на 2020 год, у него более 130 млн активных пользователей.

О сделке рассказала руководитель отдела обучения и развития Picsart в Facebook. Компания привлекла $130 млн в раунде финансирования C, лид-инвестором которого стал SoftBank.

«Статистическая редкость стать единорогом поражает. По данным одного источника, у бизнеса только 0.00006 % шансов!», – поделилась топ-менеджер в посте на своей странице.

Picsart, согласно данным Crunchbase, провела 4 раунда финансирования и привлекла, без учета последнего раунда, $65 млн. Инвесторами выступали, в частности, Sequoia Capital и Insight Partners.

Компания основана в 2011 году. Фаундеры – Оганес Авоян, Артавазд Меграбян, Микаэл Варданян. Занимают должности CEO, CTO и CPO соответственно. Picsart занимается разработкой онлайн-сервисов для обработки и редактирования фото и видео. Число активных пользователей, по данным на 2020 год, превысило 130 млн человек.

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