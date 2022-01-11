Американские врачи успешно пересадили человеку сердце свиньи

Хирурги медицинского центра в США успешно пересадили мужчине сердце свиньи. По их словам, такую операцию они провели первыми в мире. Для того, чтобы все получилось, сердце пришлось модифицировать на генетическом уровне.

Об успешной операции по пересадке человеку сердца свиньи пишет The New York Times.

Пересадку проводили хирурги медицинского центра в Балтиморе. Операция длилась 8 часов. Пациент – 57-летний мужчина, после пересадки сердца чувствует себя удовлетворительно. Сообщается, что он страдал опасным для жизни заболеванием сердца.

Перед операцией свиное сердце модифицировали на генном уровне. Ученые сделали так, чтобы оно не росло – заблокировали ген роста. Также в сердце добавили часть человеческой ДНК, чтобы организм пациента его не отторгал.

Это первая успешная подобная операция в истории, уточняет газета. Врачи, которые проводили операцию по пересадке, сказали, что «раньше такого никто не делал». Их опыт, рассказывают врачи, «даст надежду сотням тысяч людям с неизлечимыми болезнями сердца».

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Фото на обложке: The New York Times