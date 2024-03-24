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Совет директоров ПИК досрочно освободил гендиректора от должности

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» досрочно прекратил полномочия генерального директора компании. Иван Поландов возглавлял компанию с сентября 2022 года.

Совет директоров ПИК досрочно освободил гендиректора от должности
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Как следует из данных портала раскрытия корпоративной информации, на собрании присутствовали шесть из девяти членов совета директоров. Все присутствовавшие проголосовали за прекращение полномочий действующего гендиректора единогласно.

В сообщении говорится, что решение связано с введением в отношении компании «мер ограничительного характера и возможным расширением» ограничительных мер. В феврале Минфин США ввел санкции в отношении группы ПИК, а также ее бывшего гендиректора Сергея Гордеева.

При этом Иван Поландов в настоящий момент не числится в санкционном списке Минфина США. На посту гендиректора он сменил основного акционера застройщика Сергея Гордеева в сентябре 2022 года. Ранее топ-менеджер занимал пост первого заместителя главы компании.

Совет директоров девелопера также проголосовал за избрание нового гендиректора, однако его имя в документе не указано. Кроме того, наблюдательный совет намерен сформировать новый состав комитета по аудиту и рискам, а также комитета по кадрам и вознаграждениям.

Дивиденды по итогам 2023 года начислять и выплачивать не будут — чистую прибыль по результатам прошлого года в размере 27,4 млрд рублей решено не распределять между акционерами.

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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