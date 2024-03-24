Совет директоров ПИК досрочно освободил гендиректора от должности

Как следует из данных портала раскрытия корпоративной информации, на собрании присутствовали шесть из девяти членов совета директоров. Все присутствовавшие проголосовали за прекращение полномочий действующего гендиректора единогласно.

В сообщении говорится, что решение связано с введением в отношении компании «мер ограничительного характера и возможным расширением» ограничительных мер. В феврале Минфин США ввел санкции в отношении группы ПИК, а также ее бывшего гендиректора Сергея Гордеева.

При этом Иван Поландов в настоящий момент не числится в санкционном списке Минфина США. На посту гендиректора он сменил основного акционера застройщика Сергея Гордеева в сентябре 2022 года. Ранее топ-менеджер занимал пост первого заместителя главы компании.

Совет директоров девелопера также проголосовал за избрание нового гендиректора, однако его имя в документе не указано. Кроме того, наблюдательный совет намерен сформировать новый состав комитета по аудиту и рискам, а также комитета по кадрам и вознаграждениям.

Дивиденды по итогам 2023 года начислять и выплачивать не будут — чистую прибыль по результатам прошлого года в размере 27,4 млрд рублей решено не распределять между акционерами.

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