Не выше цены аренды: ПИК запустил чат-бот с поиском квартир по ипотечному платежу

ПИК запустил в Telegram чат-бот по поиску квартир с ценой ипотечного платежа, который не превышает текущую стоимость аренды пользователя. Об этом говорится в сообщении девелопера.
Бот работает следующим образом: пользователь вводит стоимость месячной аренды квартиры, в которой живет, и получает список квартир, для которых минимальный ежемесячный платеж по ипотеке не превышает эту сумму.
Пользователь также получает информацию о жилом районе предложенной квартиры, планировке, площади, стоимости, программе, по которой рассчитан ежемесячный платеж, его размер и ипотечную ставку.
Если квартира понравилась, ее можно добавить в избранное и забронировать, перейдя на pik.ru.
Фото на обложке: Unsplash
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