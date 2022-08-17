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Не выше цены аренды: ПИК запустил чат-бот с поиском квартир по ипотечному платежу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ПИК запустил в Telegram чат-бот по поиску квартир с ценой ипотечного платежа, который не превышает текущую стоимость аренды пользователя. Об этом говорится в сообщении девелопера.

Не выше цены аренды: ПИК запустил чат-бот с поиском квартир по ипотечному платежу

Бот работает следующим образом: пользователь вводит стоимость месячной аренды квартиры, в которой живет, и получает список квартир, для которых минимальный ежемесячный платеж по ипотеке не превышает эту сумму.

Пользователь также получает информацию о жилом районе предложенной квартиры, планировке, площади, стоимости, программе, по которой рассчитан ежемесячный платеж, его размер и ипотечную ставку.

Если квартира понравилась, ее можно добавить в избранное и забронировать, перейдя на pik.ru.

Фото на обложке: Unsplash

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