ПИК запустил в Telegram чат-бот по поиску квартир с ценой ипотечного платежа, который не превышает текущую стоимость аренды пользователя. Об этом говорится в сообщении девелопера.

Не выше цены аренды: ПИК запустил чат-бот с поиском квартир по ипотечному платежу