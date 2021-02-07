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«ПИК» запустил продажи квартир с собственной мебелью и техникой

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Строительная компания «ПИК» запустила производство собственной мебели и техники для оснащения ими продаваемых квартир. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе застройщика.

«ПИК» запустил продажи квартир с собственной мебелью и техникой

На данный момент предложение доступно в 13 проектах «ПИК» в Москве и Московской области. Вместе с тем, по заявлению компании, в ближайшее время география проекта будет расширена.

Отмечается, что варианты меблировки и комплекты техники разработаны специально под планировочные решения компании. Они доступны в двух комплектациях — «Оптима» или «Максима» — и нескольких цветовых решениях на выбор.

Квартиры с мебелью доступны как при обычной покупке, так и при использовании ипотеки. Отделка, наборы мебели и техники при этом фиксируются в договоре. 

«Теперь переехать можно прямо в день получения ключей, мебель уже будет установлена», — написал на своей странице в Facebook президент «ПИК» Сергей Гордеев.

Он также добавил, что первыми в продаже появились кухни со встроенной техникой и гардеробы.

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В компании также рассказали, что образцы мебели и бытовой техники в ближайшее время появятся в онлайн-магазине «ПИК». Там же можно оформить покупку недвижимости.

«ПИК» работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. По собственным данным, с начала деятельности компания построила более 27 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Квартиры с мебелью компания начала продавать в 2019 году. Тогда в своих интерьерах «ПИК» стала использоваться мебель IKEA. Квартиры с такой обстановкой и сейчас доступны к оформлению на сайте компании.

Фото: Nikonaft / Shutterstock

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