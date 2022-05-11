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Российский девелопер «ПИК» запустил маркетплейс по меблировке квартир

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский девелопер «ПИК» запустил собственный маркетплейс по меблировке квартир. Клиенты смогут купить на одной площадке от кондиционеров и бытовой техники до мягкой мебели и кухонных гарнитуров. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Российский девелопер «ПИК» запустил маркетплейс по меблировке квартир

Компания самостоятельно занимается отбирает поставщиков и следит за качеством товаров на сайте. Покупатель сможет сам быстро подобрать себе нужную вещь благодаря параметрам поиска: вес, габариты и технические характеристики указаны в карточке продукта.

На сайте можно найти полностью готовые проекты меблировки и комплекты техники. Заказать товары можно как в еще строящуюся, так и в уже готовую квартиру. После – клиент в онлайне сможет следить за статусом сделанного заказа. 

В компании назвали плюсы маркетплейса:

  • помимо собственной продукции ПИК, на маркетплейсе представлены товары ведущих брендов — выбирать и сравнивать можно онлайн и прямо на сайте; 
  • все работы по доставке, монтажу, установке и даже уборке квартиры ПИКберет на себя; 
  •  действует гарантия лучшей цены;
  • «ПИК» предлагает сервисное обслуживание и сам устранит любые неполадки в течение гарантийного срока – клиенту не придется обращаться к сторонним подрядчикам.

Пока маркетплейс доступен для жителей Москвы и Московской области. В дальнейшем компания планирует расширить географию проекта и на другие регионы присутствия.

Фото на обложке: Unsplash

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