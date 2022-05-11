Российский девелопер «ПИК» запустил маркетплейс по меблировке квартир

Российский девелопер «ПИК» запустил собственный маркетплейс по меблировке квартир. Клиенты смогут купить на одной площадке от кондиционеров и бытовой техники до мягкой мебели и кухонных гарнитуров. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Компания самостоятельно занимается отбирает поставщиков и следит за качеством товаров на сайте. Покупатель сможет сам быстро подобрать себе нужную вещь благодаря параметрам поиска: вес, габариты и технические характеристики указаны в карточке продукта.
На сайте можно найти полностью готовые проекты меблировки и комплекты техники. Заказать товары можно как в еще строящуюся, так и в уже готовую квартиру. После – клиент в онлайне сможет следить за статусом сделанного заказа.
В компании назвали плюсы маркетплейса:
- помимо собственной продукции ПИК, на маркетплейсе представлены товары ведущих брендов — выбирать и сравнивать можно онлайн и прямо на сайте;
- все работы по доставке, монтажу, установке и даже уборке квартиры ПИКберет на себя;
- действует гарантия лучшей цены;
- «ПИК» предлагает сервисное обслуживание и сам устранит любые неполадки в течение гарантийного срока – клиенту не придется обращаться к сторонним подрядчикам.
Пока маркетплейс доступен для жителей Москвы и Московской области. В дальнейшем компания планирует расширить географию проекта и на другие регионы присутствия.
Фото на обложке: Unsplash
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