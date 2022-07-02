Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Группа ПИК вложилась в переработку мусора

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Группа компаний ПИК стала совладельцем стартапа Zeronix, который занимается переработкой и утилизацией различных отходов – как органических, так и строительных.

Группа ПИК вложилась в переработку мусора

Аналитики РБК, которым стало известно о сделке, предполагают, что именно решения по вторичному использованию лишних стройматериалов стали причиной интереса застройщика к теме утилизации и переработки мусора.

Исходя из данных ЕГРЮЛ, компания «ПИК-Инновации» с июня получила 95% акций компании «Зероникс», у которой осталось лишь 5% активов.

Это случилось после того, как в апреле сменился генеральный директор Zeroni: им стал глава департамента венчурных инвестиций и член совета директоров ПИК Илья Баландин.

Ни в ПИК, ни в Zeronix не дают комментариев по запросу журналистов РБК.

Ключевые направления деятельности стартапа:

  • сбор и вывоз отходов (включая строительные),
  • сортировка и утилизация мусора (в частности, органику и упаковку Zeronix уничтожает с помощью личинок мух черной львинки),
  • переработка композитной бумаги, из которой делают, например, кофейные стаканчики и упаковку, во вторичное сырье (за счет сухого роспуска на полиалюминий и целлюлозу, которые потом используются для изготовления бумаги, картона, труб, штукатурки и других строительных смесей),
  • а также создание вторичного сырья в том числе из строительных отходов.

Zeronix, например, занят разработкой технологий создания поддонов из прессованных древесных отходов, а из обломков кирпича и бетонных плит – материалов для выпуска бордюров, урн и клумб.

По данным РБК, порядка 80% строительных отходов сегодня не перерабатываются. С учетом, что такого мусора образуется каждый год более 70 млн тонн, это колоссальное количество.

Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест по ссылке и получи полезный подарок

Неудивительно, что Минстрой вынашивает различные проекты сокращения неперерабатываемых строительных отходов. Уже сейчас застройщиков обязали сортировать мусор непосредственно на стройплощадке.

До 2035 году власти намерены сократить объем строительных отходов до минимума, а создание из них вторсырья увеличить до 10%.

Фото на обложке: Nareeta Martin / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все хакатоны этого лета
  2. 2 5 самых «умных» городов мира
  3. 3 Стартап Jigger по защите игр от ботов привлек $400 тыс.
  4. 4 В России вырос спрос на изготовление и сборку мебели
  5. 5 Новая галактика, электрокары Volvo, проект об успехах российского бизнеса: главные новости 2 июля
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ