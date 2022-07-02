Группа ПИК вложилась в переработку мусора

Группа компаний ПИК стала совладельцем стартапа Zeronix, который занимается переработкой и утилизацией различных отходов – как органических, так и строительных.

Аналитики РБК, которым стало известно о сделке, предполагают, что именно решения по вторичному использованию лишних стройматериалов стали причиной интереса застройщика к теме утилизации и переработки мусора.

Исходя из данных ЕГРЮЛ, компания «ПИК-Инновации» с июня получила 95% акций компании «Зероникс», у которой осталось лишь 5% активов.

Это случилось после того, как в апреле сменился генеральный директор Zeroni: им стал глава департамента венчурных инвестиций и член совета директоров ПИК Илья Баландин.



Ни в ПИК, ни в Zeronix не дают комментариев по запросу журналистов РБК.

Ключевые направления деятельности стартапа:

сбор и вывоз отходов (включая строительные),

сортировка и утилизация мусора (в частности, органику и упаковку Zeronix уничтожает с помощью личинок мух черной львинки),

переработка композитной бумаги, из которой делают, например, кофейные стаканчики и упаковку, во вторичное сырье (за счет сухого роспуска на полиалюминий и целлюлозу, которые потом используются для изготовления бумаги, картона, труб, штукатурки и других строительных смесей),

а также создание вторичного сырья в том числе из строительных отходов.

Zeronix, например, занят разработкой технологий создания поддонов из прессованных древесных отходов, а из обломков кирпича и бетонных плит – материалов для выпуска бордюров, урн и клумб.

По данным РБК, порядка 80% строительных отходов сегодня не перерабатываются. С учетом, что такого мусора образуется каждый год более 70 млн тонн, это колоссальное количество.

Неудивительно, что Минстрой вынашивает различные проекты сокращения неперерабатываемых строительных отходов. Уже сейчас застройщиков обязали сортировать мусор непосредственно на стройплощадке.

До 2035 году власти намерены сократить объем строительных отходов до минимума, а создание из них вторсырья увеличить до 10%.

Фото на обложке: Nareeta Martin / Unsplash