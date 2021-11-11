Открылась регистрация на конкурс для стартапов от «Сколково» и Россельхозбанка

Фонд «Сколково» и Россельхозбанк ищут перспективные Agro- и Fintech-стартапы. Принять участие в конкурсе могут компании, которые имеют готовое к пилотированию или внедрению технологическое решение, подходящее под задачи банка. Регистрация открыта до 1 декабря 2021 года.
Участникам нужно презентовать инновационные решения для аграрных платформ «Свое Родное», «Свое Фермерство», «Свое жилье», «Свое село» и «Я в Агро» или финансовые продукты и услуги для улучшения клиентского опыта, увеличения лояльности клиентов и трансформации банка.
Финалисты получат:
- возможность реализовать пилот с Россельхозбанком;
- менторскую поддержку;
- профессиональные консультации по получению статуса участника «Сколково» и не только.
Общий бюджет на пилотирование проектов в Россельхозбанке — до 50 млн рублей.
Конкурс РСХБ — отличная возможность для стартапов выйти на рынок с сильным партнером и ускорить свое развитие.
Подробные условия участия и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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