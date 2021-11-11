Фонд «Сколково» и Россельхозбанк ищут перспективные Agro- и Fintech-стартапы. Принять участие в конкурсе могут компании, которые имеют готовое к пилотированию или внедрению технологическое решение, подходящее под задачи банка. Регистрация открыта до 1 декабря 2021 года.

Открылась регистрация на конкурс для стартапов от «Сколково» и Россельхозбанка