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Открылась регистрация на конкурс для стартапов от «Сколково» и Россельхозбанка

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Фонд «Сколково» и Россельхозбанк ищут перспективные Agro- и Fintech-стартапы. Принять участие в конкурсе могут компании, которые имеют готовое к пилотированию или внедрению технологическое решение, подходящее под задачи банка. Регистрация открыта до 1 декабря 2021 года.

Открылась регистрация на конкурс для стартапов от «Сколково» и Россельхозбанка

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Участникам нужно презентовать инновационные решения для аграрных платформ «Свое Родное», «Свое Фермерство», «Свое жилье», «Свое село» и «Я в Агро» или финансовые продукты и услуги для улучшения клиентского опыта, увеличения лояльности клиентов и трансформации банка.   

Финалисты получат:

  • возможность реализовать пилот с Россельхозбанком;
  • менторскую поддержку;
  • профессиональные консультации по получению статуса участника «Сколково» и не только.

Общий бюджет на пилотирование проектов в Россельхозбанке — до 50 млн рублей.

Конкурс РСХБ — отличная возможность для стартапов выйти на рынок с сильным партнером и ускорить свое развитие.
Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково»

Подробные условия участия и регистрация — на сайте.  

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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