Pinterest провел переговоры о покупке VSCO

Фотохостинг Pinterest провел переговоры о покупке приложения для обработки фотографий VSCO, сообщает The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

Обсуждения продолжаются, отметили собеседники издания, знакомые с ходом переговоров. При этом сделка может и не состояться, добавили они.

Стоимость сделки не раскрывается. Рыночная капитализация Pinterest составляет около $49 млрд, VSCO недавно привлекла $90 млн и была оценена в $550 млн.

Представители Pinterest и VSCO отказались комментировать переговоры о сделке. Пресс-секретарь VSCO Джули Иноуэ сказала, что компания сосредоточена на расширении своего бизнеса.

Pinterest и VSCO входят в число технологических компаний, которые уделяют большое внимание цифровым изображениям и визуальному редактированию, меньше полагаясь на функции социальных сетей.

Pinterest — социальный интернет-сервис, позволяющий пользователям в режиме онлайн добавлять изображения и размещать их в тематические коллекции, а также делиться ими с другими пользователями. Сервис стал общедоступным в 2019 году. Пользователи могут находить и сохранять изображения, которые будут вдохновлять их на создание творческих проектов или планирование важных этапов жизни — например, свадьбы, ремонт. Во время пандемии Pinterest столкнулась со всплеском интереса, вызванным изоляцией. В 2020 году Pinterest увеличила ежемесячную активную аудиторию на 100 миллионов пользователей — сейчас у сервиса 450 миллионов активных пользователей каждый месяц.

Приложение для редактирования фото VSCO имеет десятилетнюю историю. Сервси позволяет пользователям обрабатывать фотографии с помощью пресетов и других инструментов. VSCO избегает использование рекламы, предпочитая зарабатывать деньги с помощью платы пользователей за дополнительные функции. Из 100 миллионов зарегистрированных пользователей более двух миллионов — платные подписчики.

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