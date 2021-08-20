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В Москве выбрали лучшие стартапы в сфере трубной промышленности

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Определились победители трека PipeIndustryTech «Московского акселератора». Ими стали 14 стартапов-разработчиков цифровых решений, сообщается в пресс-релизе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В Москве выбрали лучшие стартапы в сфере трубной промышленности

Трек проходил по трем направлениям: новые технологии и решения для трубной промышленности, новые производственные технологии и экология. Программа реализована Агентством инноваций Москвы при поддержке московского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Программа стартовала в марте в 2021 года. Как сообщает руководитель Департамента Алексей Фурсин, в отборе к ней приняли участие более 320 московских стартапов, по итогам которого в финальный этап прошли 29 компаний.

В рамках трека финалисты совместно с экспертами по пилотированию и представителями бизнеса занимались доработкой проектов. По итогам проекта победители получили возможность запустить пилот.

Кроме того, выпускники трека примут участие в трехмесячной программе постакселерационной поддержки. Она будут включать в себя индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

Одним из победителей стал стартап AURORAi — это программно-аппаратный комплекс, который на базе алгоритмов машинного обучения и компонентов компьютерного зрения может бесконтактно измерять объекты и искать в них дефекты.

Поиском дефектов в металлах и других твердых телах с помощью искусственного интеллекта также занимается устройство, разработанное стартапом Neuroscanner.

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Еще один стартап, ARport SafetyVR, разрабатывает решения для обучения в VR/AR и 3D симуляторах, которые имитируют аварийные ситуации.

Партнер трека «Трубная Металлургическая Компания» поможет 14 стартапам-победителям внедрить их продукты в использование на промышленных площадках. Проекты 15 других финалистов будут доработаны уже в рамках корпоративного акселератора ТМК.

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Фото: Pexels

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