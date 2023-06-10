В Госдуме предложили создать легальные файлообменники пиратским контентом. На этих ресурсах предлагается размещать контент из «недружественных» стран, к которым относятся США – главный в мире производитель кинофильмов.
Несколько депутатов Госдумы выступили с инициативой создать в России легальные файлообменники для распространения контента из «недружественных» стран. Письмо с данным предложением направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишет ТАСС.
На файлообменниках предлагается размещать контент от «недружественных» корпораций, распространение которого ограничено на территории России по их инициативе, говорится в документе.
Авторы инициативы отметили, что ограничение распространение санкционных медиапродуктов нарушает 44 статью Конституции РФ, в которой говорится о праве на доступ каждого россиянина к культурным ценностям, которыми в частности обладают эти медиапродукты.
Также на этих файлообменниках предлагается распространять социальную рекламу и рекламу товаров российских производителей. На ресурсах могут ввести рекламу, которую можно будет отключить обладателям платной подписки.
Фото на обложке: UnderhilStudio /
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