Пиратские сайты-рецидивисты будут удалять из поисковой выдачи «Яндекса»

Сайты, которые на регулярной основе размещают на своем ресурсе ссылки на пиратские материалы, будут удаляться из поисковой выдачи «Яндекса». Это позволит правообладателям экономить на защите своих авторских прав, считают авторы инициативы.

О поправках, внесенных в антипиратский меморандум, пишут «Ведомости».

Новая мера подразумевает удаление из поисковой выдачи «Яндекса» сайтов, которые были неоднократно замечены за размещением ссылок на пиратский контент. Из выдачи будут удалять не только сайты, но и их домены, уточнили авторы инициативы.

Под действие меры попадут сайты, на которых было размещено 100 и более ссылок на пиратские ресурсы. Исключения сделают для сайтов СМИ, органов государственной власти, социальных сетей и других легальных источников информации.

По мнению подписантов меморандума, регулирующая мера позволит правообладателям тратить меньше средств на защиту своих авторских прав на контент.

Также отмечается, что действие меморандума планируют расширить на весь контент, содержащий авторские права, кроме фотографий.

Меморандум о противодействии пиратству в 2018 году подписала группа правообладателей и интернет-ресурсов, среди которых «Газпром-медиа», «Национальная медиа-группа», ВГТРК, «Первый канал», «Яндекс», VK, Rambler. Новым подписантов стала компания «Сбера», контролирующая Okko, «СберЗвук», «Союзмультфильм».

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