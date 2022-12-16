Ссылка дня: сайт с примерами инвестиционных питч-деков стартапов

Принципал фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов обратил внимание на сайт, на котором собраны примеры инвестиционных питч-деков стартапов. Презентации на ресурсе актуальные, в самом сервисе можно подготовить свою презентацию.

Сервис Startup Decks содержит базу питч-деков стартапов, которые привлекали инвестиции. Стартап можно найти по названию, отфильтровать список по отрасли и размеру привлекаемых средств.

На ресурсе собраны актуальные презентации, которые могут помочь стартапам в составлении своих презентаций для выступления. Также в сервисе можно составить свою презентацию и отправить им свой питч-дек.

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