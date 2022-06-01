На Founders' Mondays прошли питчи импакт-стартапов

30 мая состоялась очередная встреча российских предпринимателей Founders’ Mondays. В этот раз ее решили посвятить исключительно импакт-проектам.
Founders’ Mondays от RB.RU — это регулярные офлайн-встречи российских фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. В прошедший понедельник на ней выступили представители импакт-проектов:
- Ccover — производство косметических накладок на протезы нижних конечностей;
- Театр+ — мобильное приложение, которое позволяет театрам и кинотеатрам автоматизировать показ контента с синхронными субтитрами;
- Юнити — сеть развивающих центров для особенных детей;
- Простое дело — консалтинг в сфере экологии, помогает бизнесам разрабатывать и внедрять экологичные решения;
- YOLCA — коллаборативная SaaS-платформа для оценки экологичности бизнеса;
- eUrn — ПО, позволяющее e-commerce-компаниям компенсировать эко-след онлайн.
По итогам питчей фаундеры получили обратную связь от специальных гостей: Вероники Жуковой, основателя клуба импакт-инвесторов «Импактус», Дарьи Алексеевой, основателя социального бизнеса Charity Shop и благотворительного фонда «Второе дыхание», и Яны Комаровой, генерального директора фонда Zerno Ventures.
Следующая встреча проекта Founders' Mondays состоится в июле. Вступайте в чат проекта, чтобы не пропустить информацию о новых мероприятиях.
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