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На Founders' Mondays прошли питчи импакт-стартапов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 мая состоялась очередная встреча российских предпринимателей Founders’ Mondays. В этот раз ее решили посвятить исключительно импакт-проектам.

На Founders' Mondays прошли питчи импакт-стартапов

Founders’ Mondays от RB.RU — это регулярные офлайн-встречи российских фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. В прошедший понедельник на ней выступили представители импакт-проектов:

  • Ccover — производство косметических накладок на протезы нижних конечностей;
  • Театр+ — мобильное приложение, которое позволяет театрам и кинотеатрам автоматизировать показ контента с синхронными субтитрами;
  • Юнити — сеть развивающих центров для особенных детей;
  • Простое дело — консалтинг в сфере экологии, помогает бизнесам разрабатывать и внедрять экологичные решения;
  • YOLCA — коллаборативная SaaS-платформа для оценки экологичности бизнеса;
  • eUrn — ПО, позволяющее e-commerce-компаниям компенсировать эко-след онлайн.

По итогам питчей фаундеры получили обратную связь от специальных гостей: Вероники Жуковой, основателя клуба импакт-инвесторов «Импактус», Дарьи Алексеевой, основателя социального бизнеса Charity Shop и благотворительного фонда «Второе дыхание», и Яны Комаровой, генерального директора фонда Zerno Ventures. 

Следующая встреча проекта Founders' Mondays состоится в июле. Вступайте в чат проекта, чтобы не пропустить информацию о новых мероприятиях. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

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