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Открыта регистрация на питчинг стартапов в рамках Deep Food Tech Conference 2024

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

4 июня на конференции Deep Food Tech 2024 у стартапов в области FoodTech будет возможность представить свои проекты профессиональному сообществу и найти полезные связи. Для участия в питч-сессии нужно отправить заявку на [email protected]. Это бесплатно. 

Открыта регистрация на питчинг стартапов в рамках Deep Food Tech Conference 2024

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Deep Food Tech 2024 — масштабная конференция о современных технологиях в пищевой промышленности, организованная компанией ЭФКО совместно с RB.RU. Помимо деловой программы мероприятие традиционно предлагает возможности для предпринимателей. Одна из них — питч-сессия. В рамках нее стартапам предлагается в течение короткого выступления на семь–восемь минут рассказать о своем проекте и поделиться планами. 

Подать заявку на участие в питч-сессии могут стартапы, которые создают:

  • персонализированное питание;
  • функциональные продукты и напитки;
  • технологии долголетия с доказанной эффективностью;
  • альтернативные белки.

Заявки принимаем до 20 апреля на [email protected]. В письме нужно указать ФИО, компанию, должность, а также тезисно рассказать о сути проекта.

Зарегистрироваться на Deep Food Tech Conference 2024 можно тут.

Фото на обложке: Oksana Mizina / Shutterstock

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