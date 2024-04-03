Открыта регистрация на питчинг стартапов в рамках Deep Food Tech Conference 2024

4 июня на конференции Deep Food Tech 2024 у стартапов в области FoodTech будет возможность представить свои проекты профессиональному сообществу и найти полезные связи. Для участия в питч-сессии нужно отправить заявку на [email protected]. Это бесплатно.
Deep Food Tech 2024 — масштабная конференция о современных технологиях в пищевой промышленности, организованная компанией ЭФКО совместно с RB.RU. Помимо деловой программы мероприятие традиционно предлагает возможности для предпринимателей. Одна из них — питч-сессия. В рамках нее стартапам предлагается в течение короткого выступления на семь–восемь минут рассказать о своем проекте и поделиться планами.
Подать заявку на участие в питч-сессии могут стартапы, которые создают:
- персонализированное питание;
- функциональные продукты и напитки;
- технологии долголетия с доказанной эффективностью;
- альтернативные белки.
Заявки принимаем до 20 апреля на [email protected]. В письме нужно указать ФИО, компанию, должность, а также тезисно рассказать о сути проекта.
Зарегистрироваться на Deep Food Tech Conference 2024 можно тут.
Фото на обложке: Oksana Mizina /
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