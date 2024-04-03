Открыта регистрация на питчинг стартапов в рамках Deep Food Tech Conference 2024

4 июня на конференции Deep Food Tech 2024 у стартапов в области FoodTech будет возможность представить свои проекты профессиональному сообществу и найти полезные связи. Для участия в питч-сессии нужно отправить заявку на [email protected] . Это бесплатно.

Deep Food Tech 2024 — масштабная конференция о современных технологиях в пищевой промышленности, организованная компанией ЭФКО совместно с RB.RU. Помимо деловой программы мероприятие традиционно предлагает возможности для предпринимателей. Одна из них — питч-сессия. В рамках нее стартапам предлагается в течение короткого выступления на семь–восемь минут рассказать о своем проекте и поделиться планами.

Подать заявку на участие в питч-сессии могут стартапы, которые создают:

персонализированное питание;

функциональные продукты и напитки;

технологии долголетия с доказанной эффективностью;

альтернативные белки.

Заявки принимаем до 20 апреля на [email protected]. В письме нужно указать ФИО, компанию, должность, а также тезисно рассказать о сути проекта.

Зарегистрироваться на Deep Food Tech Conference 2024 можно тут.

Фото на обложке: Oksana Mizina / Shutterstock