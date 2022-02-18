Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся из-за российского олигарха

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, которая продала свою долю в винодельческом хозяйстве Chateau Miraval SA компании SPI Group российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся из-за российского олигарха

Контрольным пакетом акций французского шато с виноградником на юге Франции актеры завладели в 2008 году, пока еще были женаты. Покупка оценивалась примерно в €25 млн.

Тогда супруги договорились, что без согласия партнера свои доли никому продавать не будут. И все же коварная Анджелина продала свою долю люксембургской SPI Group, пишет Bloomberg, ссылаясь на судебные документы.

Питт воспринял этот удар весьма болезненно. Адвокаты актера считают, что продажа доли в Chateau Miraval SA наносит актеру, который «вливал деньги и пот в винный бизнес», «необоснованный вред».

Компании россиянина Юрия Шефлера принадлежат такие бренды алкоголя, как Moskovskaya, Stolichnaya, «Казначейская», «Кремлёвская», «Рижский чёрный бальзам».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!  

 Фото на обложке: arp / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ярмарка шпаргалок, курсовая в масле от беляшей и первый бизнес: студенческие истории предпринимателей
  2. 2 Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране
  3. 3 В 2021 году Московский день студента пройдёт в онлайн-формате
  4. 4 «Нам приходилось огребать от покупателей и оперативно решать вопросы»
  5. 5 Наташ, мы все протестировали: быть или не быть мемам в рекламных креативах

ВОЗМОЖНОСТИ

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Impact Innovators

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ