Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся из-за российского олигарха

Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, которая продала свою долю в винодельческом хозяйстве Chateau Miraval SA компании SPI Group российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Контрольным пакетом акций французского шато с виноградником на юге Франции актеры завладели в 2008 году, пока еще были женаты. Покупка оценивалась примерно в €25 млн.

Тогда супруги договорились, что без согласия партнера свои доли никому продавать не будут. И все же коварная Анджелина продала свою долю люксембургской SPI Group, пишет Bloomberg, ссылаясь на судебные документы.

Питт воспринял этот удар весьма болезненно. Адвокаты актера считают, что продажа доли в Chateau Miraval SA наносит актеру, который «вливал деньги и пот в винный бизнес», «необоснованный вред».

Компании россиянина Юрия Шефлера принадлежат такие бренды алкоголя, как Moskovskaya, Stolichnaya, «Казначейская», «Кремлёвская», «Рижский чёрный бальзам».

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