Принадлежащая японцам компания регистрирует в России бренд китайского пива

Заявка в Роспатент была подана в марте 2025 года. Компания собирается зарегистрировать товарный знак по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и только для пива. Вероятно, китайский производитель регистрирует свой бренд в России впервые: более ранних заявок в базе Роспатента найти не удалось. Русбейс направил запрос в Macau Beer Company.





Фото в тексте: скриншот Роспатента



Как пояснила гендиректор B2B-маркетплейса «На_полке» Екатерина Скрибцова, пиво марки Maсau пока не продается в России, в страну его не завозят. «Это небольшая пивоварня, основанная в 1996 году с ограниченным ассортиментом. Компания принадлежит японскому гиганту Kirin. Macau является локальным нишевым брендом, и я не думаю, что он займет большую долю на рынке как импортный продукт», — отметила эксперт.

Скрибцова предположила, что пиво могут начать поставлять в Россию в рамках партнерской дистрибуции. В этом случае партнером будет выбран профессиональный участник оптовой торговли, в задачу которого будет входить маркировка импортного пива на таможенном складе, а также организация сертификации на основании документов от производителя, подтверждающих качество продукции.

По словам главы «На_полке», Россия уже импортирует китайское пиво, самые крупные бренды — Tsingtao, Harbin, Cheerday. При этом локального производства китайского пива в стране пока нет.

В марте Роспатент зарегистрировал в России торговый знак пивоварни Tsingtao по 33-му классу МКТУ, писал РБК. Теперь бренд можно использовать для коктейлей, настоек, бренди, саке, рисового вина, байцзю, фруктовых вин. Tsingtao была основана в начале XX века и считается одной из старейших китайских пивоварен.

Китай по итогам 10 месяцев 2024 года нарастил поставки пива в Россию в 1,6 раза, до 29,8 тыс. тонн и занял третье место в рейтинге крупнейших поставщиков. В 2023 году импорт китайского пива занимал лишь шестое место по объему.

Фото на обложке: Will Myers / Unsplash