Disney провела крупнейшее массовое сокращение сотрудников в истории индустрии мультипликации

Disney провела крупнейшее массовое сокращение сотрудников в истории мультипликационной индустрии. Корпорация уволила из студии Pixar, которая выпустила в частности «В поисках Немо», «Вверх» и «Суперсемейку», 14% персонала. Сокращение связано с реструктуризацией с целью снижения количества выпускаемых мультфильмов.

Из мультипликационной студии Pixar уволили 175 человек или 14% от общего числа сотрудников. Это стало крупнейшим в истории единоразовым сокращением персонала в индустрии мультипликации, отмечает Variety.

Увольнения в Pixar связаны с реструктуризацией бизнеса Disney, в рамках которой она намерена сократить производство мультсериалов в пользу художественных мультфильмов.

В 2023 году Disney провела массовое сокращение персонала, уволил 3,6% из 220 тыс. сотрудников по всему миру. Тогда штата Pixar сократился на 75 человек.

Студия Pixar известна выпуском множества кассовых и в частности оскароносных мультфильмов, например, «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй».

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