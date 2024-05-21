Disney провела крупнейшее массовое сокращение сотрудников в истории индустрии мультипликации

Disney провела крупнейшее массовое сокращение сотрудников в истории мультипликационной индустрии. Корпорация уволила из студии Pixar, которая выпустила в частности «В поисках Немо», «Вверх» и «Суперсемейку», 14% персонала. Сокращение связано с реструктуризацией с целью снижения количества выпускаемых мультфильмов.
Из мультипликационной студии Pixar уволили 175 человек или 14% от общего числа сотрудников. Это стало крупнейшим в истории единоразовым сокращением персонала в индустрии мультипликации, отмечает Variety.
Увольнения в Pixar связаны с реструктуризацией бизнеса Disney, в рамках которой она намерена сократить производство мультсериалов в пользу художественных мультфильмов.
В 2023 году Disney провела массовое сокращение персонала, уволил 3,6% из 220 тыс. сотрудников по всему миру. Тогда штата Pixar сократился на 75 человек.
Студия Pixar известна выпуском множества кассовых и в частности оскароносных мультфильмов, например, «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй».
Фото на обложке: Beto Chagas /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 6 идей для руководителя, которые можно почерпнуть из истории Pixar
- 2 Как выглядит транспорт будущего в кино
- 3 «Киношколы — это хардкор для сильных духом»: Юрий Грибанов — о «Цехе»
- 4 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
- 5 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2024
23 мая 2024