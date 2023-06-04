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В студии Pixar прошло первое за 10 лет сокращение штата сотрудников

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская студия анимации Pixar Animation Studios (принадлежит Walt Disney Studios) уволила 75 человек. Под сокращение в том числе попали режиссер и продюсер мультфильма «Базз Лайтер» Энгус Маклейн и Гэлин Сасмен.

В студии Pixar прошло первое за 10 лет сокращение штата сотрудников

Как сообщает Reuters, это первое крупное сокращение в Pixar за последние 10 лет. Гэлин Сасмен работала в компании с 1995 года и принимала участие в создании мультфильмов «В поисках немо» и «Рататуй».

Режиссер «Базза Лайтера» Энгус Маклейн работал в Pixar с 1997 года. Он участвовал в создании персонажей в проектах «Корпорация монстров» и «Суперсемейка», а также был сорежиссером мульфильма «В поисках Дори».

«Базз Лайтер», последняя крупная премьера студии, оказался неудачным проектом: при бюджете в $200 млн он собрал в мировом прокате лишь $226,7 млн и получил смешанные отзывы критиков, отмечает агентство.

Кроме того, согласно Reuters, свой пост покинул Майкл Агульнек, который с 2015 года являлся вице-президентом Pixar по всемирной рекламе. Издание сообщает, что увольнения прошли 23 мая и они являются частью плана гендиректора Disney Боба Айгера по сокращению 7 тысяч позиций в компании и $5,5 млрд расходов.

Хотя численность сотрудников Pixar составляет около 1,2 тысячи, увольнение 75 человек привлекает внимание: студия создает персонажей и франшизы, которые приносят доход всему Disney.

Прошлое сокращение штата подобного масштаба прошло в 2013 году, когда Pixar отложила выход мультфильма «Хороший динозавр» на 2015 год и уволила около 30 работников, включая режиссера анимации Боба Питерсона.

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Фото: Unsplash

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