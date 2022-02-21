Pizza Pitch для стартапов и инвесторов пройдет 24 февраля

24 февраля состоится Pizza Pitch — мероприятие бизнес-инкубатора Высшей школы экономики для всех, кто неравнодушен к стартапам и предпринимательству. На нем выступающим предстоит рассказать о своем проекте, а экспертам — дать обратную связь.

На Pizza Pitch каждому проекту отводится три минуты на выступление, а также по две-три минуты на комментарии экспертов и вопросы слушателей. Всего на мероприятии выступят до десяти проектов.

Pizza Pitch будет интересно:

стартапам, которые хотят рассказать о своем проекте, получить ценный фидбек и полезные контакты для развития проекта;

инвесторам и представителям венчурных фондов, которые ищут перспективные компании;

экспертам, которым интересно работать с проектами, делиться своей экспертизой и задавать правильные вопросы;

специалистам и студентам, которые хотят работать в стартапе или заинтересованы в стажировках.

Принять участие в Pizza Pitch можно в качестве:

выступающего. Выступите перед аудиторией бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертами;

эксперта;

слушателя. Подходит тем, кто хочет послушать интересные проекты из самых разных сфер, вдохновиться идеями, а может, даже стать частью команды стартапа.

Подробная информация и регистрация — на сайте.