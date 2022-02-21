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Pizza Pitch для стартапов и инвесторов пройдет 24 февраля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 февраля состоится Pizza Pitch — мероприятие бизнес-инкубатора Высшей школы экономики для всех, кто неравнодушен к стартапам и предпринимательству. На нем выступающим предстоит рассказать о своем проекте, а экспертам — дать обратную связь.

Pizza Pitch для стартапов и инвесторов пройдет 24 февраля

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

На Pizza Pitch каждому проекту отводится три минуты на выступление, а также по две-три минуты на комментарии экспертов и вопросы слушателей. Всего на мероприятии выступят до десяти проектов.

Pizza Pitch будет интересно:

  • стартапам, которые хотят рассказать о своем проекте, получить ценный фидбек и полезные контакты для развития проекта;
  • инвесторам и представителям венчурных фондов, которые ищут перспективные компании;
  • экспертам, которым интересно работать с проектами, делиться своей экспертизой и задавать правильные вопросы;
  • специалистам и студентам, которые хотят работать в стартапе или заинтересованы в стажировках.

Принять участие в Pizza Pitch можно в качестве:

  • выступающего. Выступите перед аудиторией бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертами; 
  • эксперта;
  • слушателя. Подходит тем, кто хочет послушать интересные проекты из самых разных сфер, вдохновиться идеями, а может, даже стать частью команды стартапа.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: JOKE_PHATRAPONG / Shutterstock

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