Pizza Pitch для стартапов и инвесторов пройдет 24 февраля

24 февраля состоится Pizza Pitch — мероприятие бизнес-инкубатора Высшей школы экономики для всех, кто неравнодушен к стартапам и предпринимательству. На нем выступающим предстоит рассказать о своем проекте, а экспертам — дать обратную связь.
На Pizza Pitch каждому проекту отводится три минуты на выступление, а также по две-три минуты на комментарии экспертов и вопросы слушателей. Всего на мероприятии выступят до десяти проектов.
Pizza Pitch будет интересно:
- стартапам, которые хотят рассказать о своем проекте, получить ценный фидбек и полезные контакты для развития проекта;
- инвесторам и представителям венчурных фондов, которые ищут перспективные компании;
- экспертам, которым интересно работать с проектами, делиться своей экспертизой и задавать правильные вопросы;
- специалистам и студентам, которые хотят работать в стартапе или заинтересованы в стажировках.
Принять участие в Pizza Pitch можно в качестве:
- выступающего. Выступите перед аудиторией бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертами;
- эксперта;
- слушателя. Подходит тем, кто хочет послушать интересные проекты из самых разных сфер, вдохновиться идеями, а может, даже стать частью команды стартапа.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: JOKE_PHATRAPONG /
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