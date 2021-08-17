Американский стартап начал продажи робота по приготовлению пиццы

Американский стартап Picnic открыл предзаказ на собственную роботизированную систему по приготовлению пиццы. Ее будут предоставлять в аренду за 3500-5000$ в месяц в комплексе с услугами по обслуживанию и удаленному мониторингу.

О начале оформления заявок на предзаказ Picnic Pizza System пишет TechCrunch. Заявки принимают на сайте стартапа.

Процесс приготовления пиццы роботом показан в видеоролике компании.

Picnic основан в 2016 году и за время работы привлек $38,4 млн, по большей части от венчурных фондов. Последние инвестиции в компанию датируются 21 июля 2021 года.

Пилотные проекты стартапа были опробованы различных отраслях, включая рестораны, гостиничный бизнес, индустрию развлечений и тематических парков.

Саму роботизированную систему по приготовлению пиццы будут предоставлять в аренду. Это будет стоить от 3500$ до 5000$ в месяц в зависимости от сборки, включая услуги техобслуживания и удаленного мониторинга.

По данным The Washington Post на 2015 год, только жители США съедали по 40 гектар пиццы ежедневно.

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Фото: hellopicnic.com