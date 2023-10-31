Сократите издержки при выходе на зарубежные маркетплейсы — разместите товары с помощью платформы «Мой экспорт»

Более тысячи пользователей цифровой платформы «Мой экспорт» из 70 регионов России воспользовались сервисом «Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой» с момента ее запуска в июне 2022 года. Всего было подано более трех тысяч заявок.
Платформа предоставляет экспортерам возможность размещения своих товаров на более чем 60 международных и зарубежных электронных торговых площадках. Наиболее релевантными на 2023 год являются Alibaba.com (весь мир), Lazada (Вьетнам), Национальный магазин на Tmall.com (Китай), Pinkoi (Азия), TradeIndia (Индия), WeChat (Китай).
Услуга доступна представителям малого и среднего бизнеса. Ее предоставляют региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Обязательный этап перед получением услуги — автоматизированный «Подбор маркетплейсов», который позволяет сформировать перечень релевантных площадок под указанную номенклатуру продукции.
Разобраться во всех аспектах онлайн-экспорта можно будет 7 декабря на первой онлайн-конференции по экспортной интернет-торговле EXPORT ONLINE’23, которую организует Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Участие в ней абсолютно бесплатно.
«Конференция будет посвящена обсуждению актуальных тем, где каждый найдет что-то для себя: выступление топовых экспертов электронной коммерции, логистики и маркетинга, разборы реальных кейсов выхода на международный рынок и продвижения; практика по прокачке софт-скиллс и управлению командой; господдержка при размещении на зарубежных маркетплейсах; мастер-классы по использованию искусственного интеллекта для онлайн-торговли», — рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
Принять участие в EXPORT ONLINE’23 смогут юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо перейти на страницу мероприятия на сайте РЭЦ и заполнить соответствующую анкету. При регистрации до 10 ноября 2023 года участники конференции получат дополнительные материалы по организации экспортной электронной торговли.
Фото на обложке: Jo Panuwat D /
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