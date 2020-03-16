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Российские власти подготовили план поддержки экономики из-за коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российское правительство разработало проект плана поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. В числе мер — создание фонда в 300 млрд рублей, налоговые каникулы для бизнеса, оплачиваемые больничные тем, кто находится на карантине. Об этом пишут «Ведомости».

Российские власти подготовили план поддержки экономики из-за коронавируса

Что включает в себя план:

  • создание антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей. Это дополнительные деньги к расходам, которые понадобятся на реализацию плана.
  • налоговые каникулы для бизнеса (пока речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но список может быть расширен).
  • предоставление квартальной отсрочки для выплаты налогов для МСБ.
  • предоставление госкомпаниям отсрочки до шести месяцев для выплаты дивидендов.
  • мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, чтобы не допустить роста безработицы.
  • оплачиваемые больничные для людей на карантине.
  • обеспечение необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению коронавируса.
  • предоставление бюджетных кредитов регионам, выполняющим планы развития экономики.

Список еще будет уточняться и дополняться. Финальный план примут в начале недели, отмечает издание.

Фото: Pressmaster / Shutterstock

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