Российское правительство разработало проект плана поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. В числе мер — создание фонда в 300 млрд рублей, налоговые каникулы для бизнеса, оплачиваемые больничные тем, кто находится на карантине. Об этом пишут «Ведомости».

Российские власти подготовили план поддержки экономики из-за коронавируса