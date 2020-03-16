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Российские власти подготовили план поддержки экономики из-за коронавируса
Новости
Анна Оленькова
Российское правительство разработало проект плана поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. В числе мер — создание фонда в 300 млрд рублей, налоговые каникулы для бизнеса, оплачиваемые больничные тем, кто находится на карантине. Об этом пишут «Ведомости».
Российские власти подготовили план поддержки экономики из-за коронавирусаАнна Оленькова
Что включает в себя план:
- создание антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей. Это дополнительные деньги к расходам, которые понадобятся на реализацию плана.
- налоговые каникулы для бизнеса (пока речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но список может быть расширен).
- предоставление квартальной отсрочки для выплаты налогов для МСБ.
- предоставление госкомпаниям отсрочки до шести месяцев для выплаты дивидендов.
- мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, чтобы не допустить роста безработицы.
- оплачиваемые больничные для людей на карантине.
- обеспечение необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению коронавируса.
- предоставление бюджетных кредитов регионам, выполняющим планы развития экономики.
Список еще будет уточняться и дополняться. Финальный план примут в начале недели, отмечает издание.
Фото: Pressmaster / Shutterstock
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