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Почти половина россиян отказались заменить натуральное мясо растительным — исследование

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В результате опроса выяснилось, что почти половина опрошенных россиян не готовы отказаться от натурального мяса и заменить его альтернативным, спрос на которое растет в ЕС и США. Только 11,7% выразили готовность ежедневно питаться растительным мясом.

Почти половина россиян отказались заменить натуральное мясо растительным — исследование

Почти половина респондентов (46,7%) категорически не готовы добавить в меню мясо, сделанное из растительного белка, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Level Kitchen. 

Разнообразить меню растительным мясом согласились 37,2% опрошенных. При этом 16,1% респондетов затруднились с ответом.

Эксперты объясняют это тем, что тема с альтернативным мясом, которая становится мировым трендов, пока не так популярна среди россиян. По данным Deloitte Consulting, менее 1% от всех продаж растительного мяса в Европе приходится на Россию.

При этом аналитики подчеркнули, что участники опроса являются приверженцами правильного питания со строгим расчетом калорийности и ежедневной нормы белков, жиров и углеводов.

Полностью убрать мясные продукты из ежедневного рациона готовы только 20,5% респондентов. Большинство, 62,6%, ответили, что смотрят на замену мяса как на эксперимент, в котором они хотели бы принять участие, чтобы понять, насколько часто они готовы питаться альтернативной пищей.

Только 11,7% респондентов заявили о готовности ежедневно употреблять мясо «для вегетарианцев» на растительном белке при условии, что соотношение цены и качества продуктов останется прежним. Еще 5,2% участников опроса ответили, что предпочитают это делать в самых редких случаях.

По мнению экспертов, участники исследования готовы пойти на такой шаг ради разнообразия, но не более того.

Исследование было проведено методом опроса на сайте компании с 21 по 31 августа 2021 года. В нем приняли участие 1880 человек.

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Фото на обложке: Eviart / Shutterstock

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