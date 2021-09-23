Почти половина россиян отказались заменить натуральное мясо растительным — исследование

В результате опроса выяснилось, что почти половина опрошенных россиян не готовы отказаться от натурального мяса и заменить его альтернативным, спрос на которое растет в ЕС и США. Только 11,7% выразили готовность ежедневно питаться растительным мясом.
Почти половина респондентов (46,7%) категорически не готовы добавить в меню мясо, сделанное из растительного белка, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Level Kitchen.
Разнообразить меню растительным мясом согласились 37,2% опрошенных. При этом 16,1% респондетов затруднились с ответом.
Эксперты объясняют это тем, что тема с альтернативным мясом, которая становится мировым трендов, пока не так популярна среди россиян. По данным Deloitte Consulting, менее 1% от всех продаж растительного мяса в Европе приходится на Россию.
При этом аналитики подчеркнули, что участники опроса являются приверженцами правильного питания со строгим расчетом калорийности и ежедневной нормы белков, жиров и углеводов.
Полностью убрать мясные продукты из ежедневного рациона готовы только 20,5% респондентов. Большинство, 62,6%, ответили, что смотрят на замену мяса как на эксперимент, в котором они хотели бы принять участие, чтобы понять, насколько часто они готовы питаться альтернативной пищей.
Только 11,7% респондентов заявили о готовности ежедневно употреблять мясо «для вегетарианцев» на растительном белке при условии, что соотношение цены и качества продуктов останется прежним. Еще 5,2% участников опроса ответили, что предпочитают это делать в самых редких случаях.
По мнению экспертов, участники исследования готовы пойти на такой шаг ради разнообразия, но не более того.
Исследование было проведено методом опроса на сайте компании с 21 по 31 августа 2021 года. В нем приняли участие 1880 человек.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Eviart /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россияне готовы покупать люксовые б/у-вещи при условии скидки на них не менее 80% — опрос
- 2 Каждый пятый соискатель в течение жизни менял работу до 10 раз — опрос
- 3 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
- 4 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
- 5 Как компании-миллиардеры выглядели на старте?