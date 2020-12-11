Озвучены планы Wildberries по покупке банка

О планах Wildberries приобрести небольшой банк «Стандарт-кредит» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. В компании пока информацию не подтверждают, однако эксперты уверены, что сделка позволит площадке предложить как покупателям, так и предпринимателям новые сервисы.

В случае покупки банка «Стандарт-кредит» Wildberries может организовать на его базе карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В компании изданию ни опровергли, но и не подтвердили эту информацию, уточнив лишь, что интернет-площадка рассматривает развитие финансовых сервисов как для покупателей, так и предпринимателей. В «Стандарт-кредите» сообщили, что прокомментировать информацию могут позже.

Согласно рэнкингу «Интерфакса», собственный капитал банка по итогам третьего квартала 2020 года составляет 312 млн руб., он является участником системы страхования вкладов (ССВ). Убыток по итогам трех кварталов 17,5 млн руб.

Эксперты считают, что Wildberries выиграет от такой сделки, поскольку сможет таким образом держать полностью под контролем все операции и обеспечить определенную финансовую эффективность.

Так, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, покупка готового банка также позволит сэкономить — создавать собственную финансовую организацию с нуля затратнее, а также требуется несколько лет на подключение к ССВ, чтобы работать напрямую с физлицами.

«Новый владелец сможет довольно быстро выводить через банк необходимые продукты в виде карт лояльности, подарочных карт, а также предлагать покупателям pos-кредиты для оформления покупок», — заключает Антонов.

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