Ученые из Швейцарии обнаружили микробы, которые разлагают пластик при низких температурах

Ученые из Швейцарского федерального института WSL обнаружили в Альпийских горах и Арктике микробы, которые разлагают пластик при низких температурах. Им удалось успешно «переварить» полиуретан и смеси полимеров при 15°C. Находка поможет сделать прорыв в области переработки пластика.
Исследование швейцарских ученых опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Специалисты взяли несколько образцов бактерий и грибков, растущих на пластиковых отходах в Гренландии, Швейцарии и острове Шпицберген. Около половины штаммов смогли «переварить» полиуретан и пластики типа PBAT и PLA (сополимер и полиэфир) в лабораторных условиях при температуре 15°C.
Способные перерабатывать пластик микробы уже обнаружены, но найденные виды могут «переваривать» пластиковые отходы только при температуре от 30°C. Такую температуру можно развить только при нагревании пластика, поэтому использование микробов затратно и не является экологически чистым.
Ученые надеются, что их находка поможет сделать прорыв в области переработки пластика. Специалисты планируют определить ферменты, «переваривающие» пластик, и сделать так, чтобы их запустили в массовое производство.
Фото на обложке: MOHAMED ABDULRAHEEM /
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