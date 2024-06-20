Страховые компании начали предлагать клиентам платежи в рассрочку

Страховые компании «Бестиншур», «Ренессанс страхование» начали предлагать оплачивать свои продукты по частям, т. е. с использованием BNPL-сервисов. Эта услуга позволяет привлекать новых клиентов, при этом страховщики оплачивают сервис, пишет «Ъ».

При использовании BNPL стоимость страхового продукта для клиента не меняется. Сам по себе такая платежная модель не предполагает процентов, а страховщик платит только за эквайринг, пояснили в сервисе «Подели».

Аналитики ожидают значительного роста рынка таких услуг. Однако некоторые крупные компании предпочитают обходиться собственными силами, а ЦБ и правозащитники указывают на риски потребителей в отсутствие регулирования таких услуг.

В регуляторе считают нужным «выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».

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