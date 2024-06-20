Страховые компании начали предлагать клиентам платежи в рассрочку

Страховые компании «Бестиншур», «Ренессанс страхование» начали предлагать оплачивать свои продукты по частям, т. е. с использованием BNPL-сервисов. Эта услуга позволяет привлекать новых клиентов, при этом страховщики оплачивают сервис, пишет «Ъ».
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При использовании BNPL стоимость страхового продукта для клиента не меняется. Сам по себе такая платежная модель не предполагает процентов, а страховщик платит только за эквайринг, пояснили в сервисе «Подели».
Аналитики ожидают значительного роста рынка таких услуг. Однако некоторые крупные компании предпочитают обходиться собственными силами, а ЦБ и правозащитники указывают на риски потребителей в отсутствие регулирования таких услуг.
В регуляторе считают нужным «выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».
Фото на обложке: Unsplash
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