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В России появится цифровая платформа для оказания господдержки стартапам

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В России появится цифровая платформа, предоставляющая доступ к господдержке технологическим компаниям. Ресурс объединит в себе все гранты и субсидии институтов развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ.

В России появится цифровая платформа для оказания господдержки стартапам

Отмечается, что целью создания платформы является ускорение процедуры получения поддержки стартапами. Также будет оптимизированы бюрократические процедуры. Запуск платформы планируется на 2021 год.

С помощью новой платформы технологические компании смогут направлять заявки на получение господдержки в режиме «единого окна». При этом ресурс будет доступен не только стартапам: им можно будет воспользоваться на разных стадиях зрелости проекта, рассказали в Минэкономразвития.

«Правительство совместно с АНО “Платформа “НТИ”, фондом “Сколково” и Фондом содействия инновациям разрабатывает концепцию “бесшовной” интеграции мер государственной поддержки институтов развития», — отмечает представитель ведомства.

Другие детали, а также стоимость создания нового ресурса еще прорабатываются.

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock

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