В России появится цифровая платформа для оказания господдержки стартапам

В России появится цифровая платформа, предоставляющая доступ к господдержке технологическим компаниям. Ресурс объединит в себе все гранты и субсидии институтов развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что целью создания платформы является ускорение процедуры получения поддержки стартапами. Также будет оптимизированы бюрократические процедуры. Запуск платформы планируется на 2021 год.

С помощью новой платформы технологические компании смогут направлять заявки на получение господдержки в режиме «единого окна». При этом ресурс будет доступен не только стартапам: им можно будет воспользоваться на разных стадиях зрелости проекта, рассказали в Минэкономразвития.

«Правительство совместно с АНО “Платформа “НТИ”, фондом “Сколково” и Фондом содействия инновациям разрабатывает концепцию “бесшовной” интеграции мер государственной поддержки институтов развития», — отмечает представитель ведомства.

Другие детали, а также стоимость создания нового ресурса еще прорабатываются.

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