В России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру

Inventive Retail Group запустила онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру. Товары пока идут до двух до четырех недель с момента оплаты покупки. В дальнейшем сроки доставки планируется сократить до 7 дней.
В каталоге представлены товары в разных категориях — от одежды и обуви до бытовой техники и БАДов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Компания сама занимается ассортиментом, опираясь на пожелания клиентов. Товары на качество проверяются перед отправкой в Россию, при обнаружении дефекта его заменяют в стране отправления. Для электроники и бытовой техники предусмотрена собственная сервисная гарантия.
Головной офис Brandly расположился в ОАЭ. У компании также есть филиалы и в других странах для работы с локальными рынками. Это позволит развивать бизнес не только в России.
Фото на обложке: Blue Planet Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается
- 2 Wildberries списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги» — адвокат
- 3 Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries из-за списания миллионов рублей за рекламу
- 4 Ozon открыл второй логистический центр в Казахстане
- 5 Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения товаров
ВОЗМОЖНОСТИ
12 мая 2023
12 мая 2023
14 мая 2023