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В России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Inventive Retail Group запустила онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру. Товары пока идут до двух до четырех недель с момента оплаты покупки. В дальнейшем сроки доставки планируется сократить до 7 дней.

В России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру

В каталоге представлены товары в разных категориях — от одежды и обуви до бытовой техники и БАДов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Компания сама занимается ассортиментом, опираясь на пожелания клиентов. Товары на качество проверяются перед отправкой в Россию, при обнаружении дефекта его заменяют в стране отправления. Для электроники и бытовой техники предусмотрена собственная сервисная гарантия.

Головной офис Brandly расположился в ОАЭ. У компании также есть филиалы и в других странах для работы с локальными рынками. Это позволит развивать бизнес не только в России.

Фото на обложке: Blue Planet Studio / Shutterstock

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