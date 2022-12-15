Platforma запустила сервис для геоанализа местности и интересов локальной аудитории

Разработчик решений для бизнеса на основе больших данных Platforma запустил маркетплейс геослоев. Сервис поможет проанализировать местность и интересы локальной аудитории. Что в свою очередь упростит оптимизацию бизнеса и снизит инвестиционные риски до 50%. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Маркетплейс уже работает в 39 городах с население 500 тыс. человек. Для каждого населенного пункта доступно свыше 2 тыс. тепловых карт с различными признаками: распределение жителей по половозрастному составу, уровню дохода, заинтересованности в тех или иных услугах и покупках и др.

До конца 2022 года платформа будет включать данные про 85 областных, краевых и республиканских центров. В личном кабинете пользователь сможет загрузить собственные данные, чтобы включить их в проводимый анализ или монетизировать, предоставив доступ другим клиентам платформы.

Сервис ориентирован на директоров по развитию, геоаналитиков крупных компаний, имеющих собственную розничную сеть офисов, магазинов, дарксторов, пунктов выдачи и т. д., а также на представителей малого и среднего бизнеса. Помимо них платформа может быть полезна тем, кто планирует наружную рекламную кампанию.

Стоимость одного слоя составляет от 600 рублей для городов с населением менее 1 млн человек до 12 тысяч рублей для Москвы.

Специалисты Platforma также сформировали «рецепты» — это предсобранный набор из 6-8 геослоев. Например, в рецепт для открытия кафе вошли следующие слои:

распределение мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет со средним и выше доходом по месту работы и месту проживания; распределение тех, кто расплачивался в кафе и ресторанах по месту проживания;

сумма транзакций в кафе и ресторанах по месту жительства за квартал;

распределение конкурентов на карте;

количество свободных объектов коммерческой недвижимости; средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости (за 1 кв.м);

общее количество ресторанов, кафе и баров.

Стоимость одного рецепта составляет от 3 тыс. рублей для городов с населением менее 1 млн человек до 60 тыс. рублей для Москвы.

Фото на обложке: Inthon Maitrisamphan / Shutterstock