В России запустили платформу для цифровизации бизнеса

В России заработала платформа для цифровизации бизнеса «эффективность.рф» , портал помогает предприятиям автоматизировать рутинные процессы без дополнительных затрат, сообщили в Минэкономразвития.

Платформа запущена в рамках нацпроекта «Производительность труда». Воспользоваться услугами могут предприятия из сферы строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли и обрабатывающей промышленности при условии, что их оборот превышает 400 млн рублей. При этом доля иностранного участия в бизнесе не должна превышать 50%.

Что предлагает платформа «эффективность.рф»:

Диагностику для определения цифровой зрелости предприятия Оценку положения предприятия на рынке План эффективной цифровизации Быстрый подбор подходящего программного обеспечения и пошаговый план его внедрения Подбор мер господдержки

Эксперты платформы также помогут повысить общий уровень цифровой грамотности и оформить заявку на софинансирование, грант или субсидию.

По словам генерального директора АНО «Цифровые технологии производительности» Павла Христенко, создатели платформы ставят задачу сделать отечественное и инженерное ПО более доступным.

«Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней благодаря платформе», — отметил Христенко.

Предполагается, что к концу 2024 года порталом воспользуются около четырех тысяч компаний, на данный момент различные услуги на «эффективность.рф» получили свыше 250 организаций.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock