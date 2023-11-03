Most Ventures, Мурат Абдрахманов и другие инвестировали в американскую no-code-платформу Platma. Сумма инвестиций не раскрывается. Деньги пойдут на развитие универсального продукта и выход новые рынки, передает Kapital.kz.

Казахстанский Most Ventures и другие инвестировали в американскую no-code-платформу Platma