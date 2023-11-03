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Казахстанский Most Ventures и другие инвестировали в американскую no-code-платформу Platma

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Most Ventures, Мурат Абдрахманов и другие инвестировали в американскую no-code-платформу Platma. Сумма инвестиций не раскрывается. Деньги пойдут на развитие универсального продукта и выход новые рынки, передает Kapital.kz.

Казахстанский Most Ventures и другие инвестировали в американскую no-code-платформу Platma

Platma — это AI Extreme No-Code-платформа по разработке софтверных приложений и автоматизации бизнес-процессов для пользователей, не владеющих навыками программирования. В ближайшее время команда планирует открыть офис в Казахстане, головной офис находится в США.

По данным Crunchbase, cтартап основали в сентябре 2022 года Максим Прохоров, Ярослав Кологривов. В декабре 2022 года компания привлекла $1,5 млн в pree-seed-раунде.

Клиентами платформы являются USAID, Министерство цифровой трансформации Украины, Noventiq, Schneider Electric, Asseco.

Фото на обложке: Максим Коляда / Linkedin

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