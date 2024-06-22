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Президент РФ ограничил плавающие ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С 1 сентября 2024 года, согласно подписанному президентом РФ новому закону, плавающие ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям  будут ограничены. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Президент РФ ограничил плавающие ставки по кредитам и займам населению и микропредприятиям
  1. Новости

Переменные ставки по кредитам будут доступны только при соблюдении определенных условий, а именно:

  • Для ипотечных кредитов — минимальная ставка приравнивается к 200 среднемесячным зарплатам заемщика, максимальная — к 1 тыс. среднемесячных зарплат. Срок — не более 20 лет;
  • Для потребительских кредитов — сумма должна в 200 раз превышать среднемесячную зарплату.

В случае потребительского кредита, соответствующего новым требованиям, ограничений по сроку погашения и изменению ставки не предусмотрено. Для ипотечного кредита, а также для кредита микропредприятиям прописаны условия.

Ставка по ним не может меняться больше, чем на треть от базовой величины (но не более чем на 4 процентных пункта). Кредитор также обязан в течение 15 дней уведомить заемщика об изменениях.

Если ставка вырастет выше, заемщик — гражданин или микропредприятие — может потребовать от кредитора увеличить сроки выплаты. Период продления при этом не может превышать изначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет.

В документе также отмечается, что на ряд микропредприятий в отраслях, которые будут отдельно определены правительством РФ, действие закона распространяться не будет.

Новые нормы также недействительны для микропредприятий, получивших кредит по госпрограммам с бюджетными субсидиями на возмещение недополученных доходов, а также по поручительству ВЭБа, Корпорации МСП и фондов содействия кредитованию.

Фото на обложке: Unsplash

 

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