У побережья города Пусан в Южной Корее планируют построить плавучий город. Он будет состоять из нескольких искусственных островов, защищенных от наводнений и землетрясений. Питаться город будет солнечной энергией, а его жители – продуктами растительного происхождения.

О планах по строительству плавучего города у берегов Пусана в Южной Корее пишет издание Daily Mail Online. Соглашение о возведении города подписали власти Пусана, ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам) и архитектурное бюро из Нью-Йорка Oceanix.

Город будет представлять собой скопление искусственных островов в форме шестиугольника. Острова, как сообщается, будут подниматься вместе с уровнем моря, что исключает риск наводнения. Также город оснастят инфраструктурой защиты от землетрясений, ураганов и цунами.

Жители города будут питаться преимущественно растительной пищей, что снизит нагрузку на водные ресурсы, энергию и пространство. Продукты будут выращивать в аэропонных (воздушных) системах, а также на традиционных фермах и в теплицах.

Энергосистема Oceanix будет автономной и вырабатывать электричество из солнечных батарей, установленных на крышах домов и зданий. Отмечается, что город будет оснащен системой переработки воды, что позволит обеспечить жителей постоянным доступом к пресной воде.

«Устойчивые плавучие города являются частью арсенала доступных нам стратегий адаптации к изменению климата. Вместо того чтобы бороться с водой, давайте научимся жить с ней в гармонии», – подчеркнул исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф.

Стоимость строительства города авторы проекта оценили в $200 млн. Первый в мире — по заявлению авторов проекта — плавучий город будет построен к 2025 году.

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Фото: Daily Mail Online