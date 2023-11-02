Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Фонд Дмитрия Гришина и другие инвестировали $1 млн в игровой стартап Playbite

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics, Capitalize VC, M25 и другие инвестировали $1 млн платформу для мобильных мини-игр Playbite. Стороны закрыли seed-раунд 31 октября 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Фонд Дмитрия Гришина и другие инвестировали $1 млн в игровой стартап Playbite

Playbite — это аркадное мобильное приложение, в котором пользователи могут играть в десятки игр, соревноваться с друзьями и выигрывать призы — подарочные сертификаты, мягкие игрушки, консоли. Его запустили в 2021 году, сейчас там доступно 42 игры.

Платформа монетизируется за счет рекламы, покупок в приложении и подписки Playbite+, которая полностью отключает рекламу. 

Привлеченные средства пойдут на расширение возможностей платформы, а также на налаживание партнерства с популярными брендами, чтобы разнообразить призы для игроков.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как открыть свой мобильный паблишинг в 2023 году: что нужно знать. Часть 2
  2. 2 Как открыть свой мобильный паблишинг в 2023 году: что нужно знать. Часть 1
  3. 3 Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта
  4. 4 Как компании по разработке игр применяют искусственный интеллект и нейросети?
  5. 5 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2023

Лига Приключений – кейс-чемпионат в Москве

06 ноября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

06 ноября 2023

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко

Все ВОЗМОЖНОСТИ