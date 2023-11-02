Фонд Дмитрия Гришина и другие инвестировали $1 млн в игровой стартап Playbite

Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics, Capitalize VC, M25 и другие инвестировали $1 млн платформу для мобильных мини-игр Playbite. Стороны закрыли seed-раунд 31 октября 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Playbite — это аркадное мобильное приложение, в котором пользователи могут играть в десятки игр, соревноваться с друзьями и выигрывать призы — подарочные сертификаты, мягкие игрушки, консоли. Его запустили в 2021 году, сейчас там доступно 42 игры.
Платформа монетизируется за счет рекламы, покупок в приложении и подписки Playbite+, которая полностью отключает рекламу.
Привлеченные средства пойдут на расширение возможностей платформы, а также на налаживание партнерства с популярными брендами, чтобы разнообразить призы для игроков.
Фото на обложке: Dean Drobot /
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