Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную ИИ

Мексиканский Playboy первым вышел с обложкой, где вместо настоящей модели используется образ, сгенерированный искусственным интеллектом.

Как утверждает сам журнал, размещение фото Саманты Эверли — так назвали модель, чей образ создала нейросеть, — вызвало большой резонанс в медиа.

Авторы издания подчеркивают свою приверженность мировым трендам и рекомендуют читателям журнала стать «стать одними из первых, кто насладится всем эротическим контентом Саманты Эверли — первой созданной ИИ-модели на обложке Playboy.

Создатель Саманты также завел в одной из запрещенных соцсетей ее аккаунт, на который уже подписались более 100 тыс. человек.

Сам журнал не ограничился публикацией фото — у Саманты взяли интервью.

«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы», — приводит издание ответ сгенерированной модели.

Саманта выглядит как стройная молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Это уже не первый случай, когда медиа размещают на своих обложках сгенерированные ИИ изображения вместо настоящих фото людей. Прошлой весной Vogue Singapore разместил на трех обложках портреты женщин, созданные нейросетями.

Фото на обложке: Casimiro PT / Depositphotos

Фото в тексте: playboy.com.mx