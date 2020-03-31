Разработчик мобильных игр Playrix пожертвует 100 млн рублей на помощь больницам в России и Украине. Об этом рассказал в фейсбуке один из основателей компании Дмитрий Бухман.

Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России и Украине