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Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России и Украине

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Разработчик мобильных игр Playrix пожертвует 100 млн рублей на помощь больницам в России и Украине. Об этом рассказал в фейсбуке один из основателей компании Дмитрий Бухман.

Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России и Украине

Компания выделит помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.  

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы в 2004 году в Вологде. Штаб-квартира компании находится в Дублине. Офисы Playrix работают в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и на Украине. Портал appmagic.rocks оценивает выручку Playrix за 2019 год в $1,7 млрд. 

По данным университета Джона Хопкинса, сейчас в мире выявлено 511,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Больше всего зараженных в Китае, Италии и США. В России 840 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 

Фото: Guschenkova / Shutterstock

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