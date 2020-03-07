Разработчик игр Playrix купил армянскую игровую студию Plexonic

Команда Plexonic перейдет в новую студию Playrix Armenia, которая присоединится к группе компаний Playrix. Возглавит студию основатель и гендиректор Plexonic Геворг Саргсян. Команда уже начала разработку новой мобильной игры.

Playrix — разработчик мобильных игр. Компания создана в 2004 году братьями из Вологды Дмитрием и Игорем Бухманами.

Штаб-квартира Playrix расположена в Дублине. Офисы находятся в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и на Украине.

Plexonic была основана в 2008 году в Ереване. В числе первых армянских студий разработки игр. По собственным данным, разработала больше 60 игр, в том числе Panda Jam, Pet Savers и Stretch.

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