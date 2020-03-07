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Разработчик игр Playrix купил армянскую игровую студию Plexonic

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова
Playrix, основанная выходцами из России Игорем и Дмитрием Бухманами, купила армянский стартап Plexonic. Сумма сделки не раскрывается. Об этом сообщили в пресс-службе Playrix.
Разработчик игр Playrix купил армянскую игровую студию Plexonic

Команда Plexonic перейдет в новую студию Playrix Armenia, которая присоединится к группе компаний Playrix. Возглавит студию основатель и гендиректор Plexonic Геворг Саргсян. Команда уже начала разработку новой мобильной игры.  

Playrix — разработчик мобильных игр. Компания создана в 2004 году братьями из Вологды Дмитрием и Игорем Бухманами. 

Штаб-квартира Playrix расположена в Дублине. Офисы находятся в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и на Украине. 

Plexonic была основана в 2008 году в Ереване. В числе первых армянских студий разработки игр. По собственным данным, разработала больше 60 игр, в том числе Panda Jam, Pet Savers и Stretch.

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Фото: Dean Drobot / Shutterstock.com

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