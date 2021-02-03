Обставили Call of Duty: компания братьев Бухманов вошла в топ мирового рейтинга издателей игр

Компания Playrix братьев Игоря и Дмитрия Бухманов по объему годовой выручки заняла третью строчку в мировом рейтинге издателей мобильных игр. Об этом сообщает РБК. Playrix была основана в 2004 году в Вологде.

Рейтинг не первый год составляет аналитическая компания App Annie, учитывает доходы разработчиков от платных загрузок и покупок внутри их приложений в iOS App Store и Google Play. Правда, сам размер доходов App Annie не ракрывает. Первое и второе места в рейтинге четвертый год занимают китайские разработчики Tencent и NetEase.

Годом ранее Playrix находилась на седьмом месте и теперь потеснила создателя шутера Call of Duty — американскую Activision Blizzard. Подняться в лидеры компании помогли разработанные ею казуальные игры Gardenscapes и Fishdom.

Доходы Playrix за восемь месяцев 2020 года от загрузок игр и покупок внутри них составили $1,75 млрд. Только за январь 2021 года игру Gardenscapes в Google Play скачали 11 млн раз, еще 2 млн — через iOS App Store, что принесло издателям $48 млн (по данным сервиса Sensor Tower). Fishdom в том же месяце скачали 6 млн раз пользователи Android и 1 млн пользователи iOS ($26 млн).

Весной 2019 года Bloomberg назвал Игоря и Дмитрия Бухманов «скрытыми миллиардерами из отдаленного российского города, наиболее известного своим маслом и бельем» и оценил состояние каждого из братьев в $1,4 млрд. Через год это же издание подняло оценку отдельно для Игоря и Дмитрия до 3,9 млрд.

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