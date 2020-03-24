Playrix обошла Netflix и Nintendo в мировом рейтинге издателей приложений

Аналитическая компания App Annie представила рейтинг издателей мобильных приложений за 2019 год. В список попали Playrix и Mail.Ru Group. Об этом Rusbase рассказали в App Annie.

Рейтинг состоит из 52 компаний со всего мира. Критерий оценки — доходы издателей приложений за прошлый год на платформах iOS и Google Play. Рекламные доходы не учитываются.

В десятке лучших оказался разработчик мобильных игр Playrix. Он занял седьмое место, опередив Sony (8 место), Netflix (24 место) и Nintendo (50 место).

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы в 2004 году в Вологде. Штаб-квартира компании находится в Ирландии. Портал appmagic.rocks оценивает выручку Playrix за 2019 год в $1,7 млрд.

В список лучших паблишеров приложений также вошла российская компания Mail.Ru Group — она занимает 52 место.

Одной позицией выше расположилась MagicLab, которую основал российский бизнесмен Андрей Андреев. В MagicLab в том числе входят сервисы Badoo, Bumble и Chappy. В прошлом году компания Blackstone купила долю Андреева за $2,25 млрд.

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали китайские компании Tencent и NetEase. Третье место заняла американская Activision Blizzard. На четвертом месте — финская Supercell, на пятом — Bandai Namco из Японии.

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