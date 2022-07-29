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Intel отчиталась о сильнейшем за 10 лет падении выручки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейших в мире производителей процессоров Intel отчитался о сильнейшем за последние десять лет падении выручки. Кроме того, корпорация впервые за долгое время закончила квартал не с прибылью, а с убытком. Акции гиганта на Nasdaq рухнули на 10%.

Intel отчиталась о сильнейшем за 10 лет падении выручки

Финансовые результаты за второй квартал 2022 года, закончившийся в июне, Intel опубликовала на своем сайте.

Квартальная выручка Intel упала на 22% до $15,3 млрд. Падение стало сильнейшим для корпорации за последние десять лет. Прибыли во втором квартале Intel не получила и закончила его с убытком в $500 млн. Во втором квартале 2021 года Intel получила прибыль в размере $5,1 млрд.

Также Intel снизила прогноз по годовому объему выручки с $76 млрд до $65 млрд, по прибыли на акцию – с $4,19 до $2,57.

Руководство Intel объяснило неудачные финансовые результаты нехваткой комплектующих для производства, инфляцией, которая сказалась на экономической активности, а также геополитической напряженностью.

Разочаровавший инвесторов отчет Intel привел к падению стоимости акций гиганта на бирже Nasdaq на 10%.

Фото на обложке: canon_photographer / Shutterstock

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