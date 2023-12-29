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«Аэрофлот» продлит программу «плоских» тарифов на 2024 год

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Аэрофлот» продлит программу «плоских» тарифов на 2024 год. Они действуют на перелеты из Москвы в города Дальнего Востока и Калининград. На них не влияют динамическое ценообразование и периоды высокого спроса – цены всегда фиксированные.

«Аэрофлот» продлит программу «плоских» тарифов на 2024 год

Программа «плоских» тарифов «Аэрофлота» продлена на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

На «плоские» тарифы не влияют динамическое ценообразование и другие факторы – цены на билеты по ним всегда фиксированные. Например, перелет из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан или Петропавловск-Камчатский обойдется в 17,1 тыс. рублей, билет туда-обратно стоит 28,4 тыс. рублей.

«Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Повышение тарифов на 6% запланировано на октябрь 2024 года.

За время действия программы «плоских» тарифов (с 2015 года) «Аэрофлот» перевез по ней более 17 млн пассажиров.

Фото на обложке: Toni. M / Shutterstock

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