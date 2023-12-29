«Аэрофлот» продлит программу «плоских» тарифов на 2024 год. Они действуют на перелеты из Москвы в города Дальнего Востока и Калининград. На них не влияют динамическое ценообразование и периоды высокого спроса – цены всегда фиксированные.

Программа «плоских» тарифов «Аэрофлота» продлена на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

На «плоские» тарифы не влияют динамическое ценообразование и другие факторы – цены на билеты по ним всегда фиксированные. Например, перелет из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан или Петропавловск-Камчатский обойдется в 17,1 тыс. рублей, билет туда-обратно стоит 28,4 тыс. рублей.

«Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Повышение тарифов на 6% запланировано на октябрь 2024 года.

За время действия программы «плоских» тарифов (с 2015 года) «Аэрофлот» перевез по ней более 17 млн пассажиров.

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