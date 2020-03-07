ПМЭФ-2020 отменили, а в Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум в этом году отменили из-за распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться 3-6 июня. Кроме того, из-за угрозы распространения инфекции в Москве был введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который возглавляет оргкомитет по подготовке ПМЭФ.

Из-за распространения инфекции по всему миру были отменены больше 400 крупных мероприятий, в том числе Российский инвестиционный форум в Сочи, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, Женевский автосалон и так далее.

Напомним, коронавирус начал распространяться в Китае в конце 2019 года. Очагом стал рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

Отслеживать распространение коронавируса можно на специальной онлайн-карте. Сейчас количество жертв коронавируса достигает 3,3 тысяч человек, число заболевших — больше 97 тысяч.

Фото: Antonio Rico / Shutterstock.com