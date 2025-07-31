По секрету — всему интернету: переписки с ChatGPT теперь попадают в поисковую выдачу Google
Google начал индексировать переписки с ChatGPT, которыми пользователи делились через функцию «Поделиться». Разговоры о психотравмах, зависимости или семейных проблемах теперь доступны всему интернету. Люди рассчитывали на приватность — а получили публичность.
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Откровения на публику
Пользователь нажимает кнопку «Поделиться» в интерфейсе ChatGPT, копирует ссылку, чтобы скинуть другу в WhatsApp — и считает, что всё под контролем. Но через несколько дней его разговор, где он делится с ИИ историей своего ПТСР, становится доступен в поиске Google.
Как сообщает FastCompany, система устроена так: любая расшаренная ссылка считается открытой страницей, если она не была вручную скрыта от индексации. В результате сегодня поисковик находит около 4500 таких разговоров — многие из них выглядят как монологи, написанные в состоянии полного доверия.
И хотя имена не указываются, детали — семейная история, город, профессия, болезнь — делают автора легко узнаваемым.
Что именно всплывает
Журналисты Fast Company обнаружили: среди публичных ссылок — разговоры о зависимостях, сексуальных предпочтениях, депрессии и страхах.
Так, один из пользователей подробно рассказывает о недовольстве жизнью в другой стране, описывает ссоры с родителями и проблемы с доверием. Другой — рассуждает о психопатическом поведении у детей и признаёт, что «был запрограммирован» и теперь хочет «депрограммироваться».
И вряд ли эти люди хотели, чтобы эти истории стали публичными.
Доверять — нельзя
Карисса Велис, эксперт по этике ИИ из Оксфорда, признаёт: технически расшаренные страницы не считаются конфиденциальными. Но суть в другом: OpenAI не заботится о приватности собственных пользователей.
«Это еще одно подтверждение того, что компания OpenAI не заслуживает доверия, ведь они не воспринимают конфиденциальность всерьез, независимо от того, что они говорят, — говорит она. — Важно то, что они делают».
Пользователь не понимает, что его читают
Именно это — главная проблема. Люди используют ChatGPT как анонимного собеседника. Но интерфейс, который позволяет расшарить ссылку, не объясняет, что именно происходит с этим URL после отправки.
«Люди ожидают конфиденциальности, но не понимают, что функции платформы могут случайно раскрыть их самые личные истории», — говорит аналитик кибербезопасности Рэйчел Тобак. — Но реальность такова, что эти платформы имеют функции, которые могут непреднамеренно слить их самые личные вопросы, истории и страхи».
И всё по правилам
С юридической точки зрения OpenAI ничего не нарушает. Если пользователь сам поделился ссылкой — она считается общедоступной. А всё, что в открытом интернете, может быть проиндексировано Google.
OpenAI также заявляет, что предупреждает пользователей не публиковать конфиденциальную информацию и предоставляет инструмент для удаления ссылки. Проблема в том, что пользователь часто не осознаёт, что делает страницу публичной — он просто хочет скинуть переписку другу.
Альтман предупреждал — но не об этом
В начале месяца CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что не рекомендует делиться с ChatGPT самыми личными данными, поскольку компания может быть обязана выдать их по решению суда. Он назвал это «полным бредом», но контекстом тогда была передача данных государственным органам, а не случайная утечка в поисковике.
Фото: hocus-focus / Getty Images
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