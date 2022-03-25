Врио главы «Победы» сообщил о сокращении авиапарка компании до 25 самолетов

Авиакомпания «Победа» откажется от эксплуатации 16 своих самолетов из-за кризиса с поставками и обслуживанием лайнеров. Парк «Победы» будет сокращен с 41 до 25 воздушных судов. Российский лоукостер летает только на американских Boeing 737-800.

О сокращении авиапарка сообщил врио главы «Победы» Андрей Юриков, пишет ТАСС.

Руководство авиакомпании приняло решение сократить авиапарк с 41 до 25 самолетов. Врио гендиректора компании отметил, что таким образом «Победа» возвращается в 2019 год, когда парк лоукостера насчитывал 25 самолетов.

16 самолетов до конца 2022 года летать не будут, чтобы «накопленного запаса запчастей хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек», пояснил врио главы «Победы» Андрей Юриков.

По словам Юрикова, отказ от эксплуатации части самолетов поможет закрыть потребность в запчастях.

Российский лоукостер «Победа» летает только на американских Boeing 737-800.

Юриков также анонсировал временные кадровые решения с целью сохранения команды компании, но об увольнении сотрудников речи пока не идет.

4 марта из «Победы» уволился генеральный директор Андрей Калмыков. Позже было объявлено об отставке замглавы и главы «Аэрофлота» Андрея Панова и Михаила Полубояринова.

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