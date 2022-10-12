Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Победа» начала выпускать полуфабрикаты для ресторанов и небольших производств

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский производитель шоколада и кондитерских изделий «Победа» начал изготавливать продукцию для ресторанов, пишет «Коммерсантъ».

«Победа» начала выпускать полуфабрикаты для ресторанов и небольших производств

Московская фабрика начала производить шоколадные массы для ресторанов и кондитерских, которые ранее закупали часть такой продукции в Европе.

Отмечается, что компания вложила 350 млн рублей в новую производственную линию. По словам генерального директора «Победы» Ольги Муравьевой, увеличение числа кофеен в сетевом ритейле поспособствовало занятию новой ниши.

Эксперты утверждают, что несмотря на некоторые сложности с закупками эксклюзивных шоколадных масс, европейские поставщики не прекращали работу в России. Однако проблемы с логистикой сказываются на сроках поставок и тормозят производственный процесс.

Местное производство позволит избежать логистических издержек, полагают в «Победе». В компании также указали на рост цен на упаковочные материалы, которые в среднем подорожали на 20%. Стоимость сахара выросла на 27%. Также на 5-7% подорожали какао-продукты.

Фото на обложке: Vera.FoodandGarden / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Минпромторге сообщили о планах AliExpress закончить крупный логистический проект в России
  2. 2 На мировом рынке зафиксирован самый резкий спад спроса на ПК за 20 лет
  3. 3 Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму
  4. 4 «Яндекс.Маркет» добавит в личный кабинет возможность продвижения товаров через «Директ»
  5. 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ