«Победа» начала выпускать полуфабрикаты для ресторанов и небольших производств

Московская фабрика начала производить шоколадные массы для ресторанов и кондитерских, которые ранее закупали часть такой продукции в Европе.

Отмечается, что компания вложила 350 млн рублей в новую производственную линию. По словам генерального директора «Победы» Ольги Муравьевой, увеличение числа кофеен в сетевом ритейле поспособствовало занятию новой ниши.

Эксперты утверждают, что несмотря на некоторые сложности с закупками эксклюзивных шоколадных масс, европейские поставщики не прекращали работу в России. Однако проблемы с логистикой сказываются на сроках поставок и тормозят производственный процесс.

Местное производство позволит избежать логистических издержек, полагают в «Победе». В компании также указали на рост цен на упаковочные материалы, которые в среднем подорожали на 20%. Стоимость сахара выросла на 27%. Также на 5-7% подорожали какао-продукты.

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