«Победа» запретила в полете слушать музыку и смотреть видео без наушников
Мария Рудницкая
Авиакомпания «Победа» ввела новое правило, которое запрещает слушать музыку и смотреть видео без наушников на борту самолета. Изменения указаны в приложении №4 к правилам перевозки.
«Победа» запретила в полете слушать музыку и смотреть видео без наушников
https://rb.ru/news/pobeda-rules/
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Благодаря правилу будет соблюдаться тишина, что позволит пассажирам отдохнуть во время полета и заняться делами, считают в компании. «Поверьте, это нововведение поможет сделать время, проведенное в самолете, еще комфортнее», — говорится в сообщении «Победы».
- Похожие ограничения есть у материнской компании «Победы» — «Аэрофлота». На сайте перевозчика указано, что с устройством, которое «издает звуковые сигналы», необходимо использовать наушники. Такое же требование есть и на странице правил «России», которой также владеет «Аэрофлот».
- У авиакомпании Utair в правилах речь идет не о запретах, а о рекомендациях. Перевозчик просит пассажиров не мешать другим людям и членам экипажа: пользоваться наушниками, не повышать голос в разговорах, занимать детей тихими играми.
Фото на обложке: fifg / Shutterstock / FOTODOM
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